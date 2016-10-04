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    Обамеянг: «Отец вел переговоры с «Манчестер Сити» этим летом, но я хочу в «Реал»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что этим летом имел предложение от «Манчестер Сити», однако сам он планирует перейти в мадридский «Реал». Также футболист сказал, что им интересовался «ПСЖ».

    «Мой отец вел переговоры с «Манчестер Сити», но они ни к чему не привели. Знаю об интересе «Реала», но мне грустно, что он не носил особой конкретики. Я сказал своему деду, что однажды выйду в футболке мадридского клуба и забью в его честь. «Реал» действительно в моем сердце. Прямо сейчас у меня нет особого желания возвращаться во Францию. Но у «ПСЖ» есть амбиции на победу в Лиги чемпионов, поэтому они могут быть заинтересованы в таком игроке, как я», – заявил нападающий Onze Mondial.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2016, 20:52

      Реалу нужен игрок уравня агуэро а не мальчик...

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 октября 2016, 18:52

      Мальчик. Хочешь в Тамбов?

      0
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