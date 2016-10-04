В РФС получили письмо от «Спартака» с требованием отстранить арбитра Иванова

Заместитель департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина подтвердил информацию о получении РФС письма от московского «Спартака» с требованием отстранить судью Сергея Иванова. Напомним, что ранее красно-белые обратились в РФС с просьбой отстранить Сергея Иванова до конца текущего сезона в связи с ошибками в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Департамент судейства и инспектирования получил письмо от «Спартака», – заявил Сухина.