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    В РФС получили письмо от «Спартака» с требованием отстранить арбитра Иванова

    Заместитель департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина подтвердил информацию о получении РФС письма от московского «Спартака» с требованием отстранить судью Сергея Иванова. Напомним, что ранее красно-белые обратились в РФС с просьбой отстранить Сергея Иванова до конца текущего сезона в связи с ошибками в матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита».

    «Департамент судейства и инспектирования получил письмо от «Спартака», – заявил Сухина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 16:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +18283

      ilichkadr 5 октября 2016, 09:29

      Надо аннулировать матч, переиграть на нейтральном поле, а судьёй назначить Хусаинова.......

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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 октября 2016, 20:31

      ТЕПЕРЬ У СПАРТАКОВСКОЙ ШОБЛЫ БУДЕТ ПОВОД ДО КОНЦА СЕЗОНА ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ СУДЬЕ И ЗЕНИТУ И ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ В КОНЦЕ ОТСТАНУТ ОЧКОВ ТАК НА ДЕСЯТЬ,ВСЁ РАВНО СКАЖУТ ,ЧТО ЭТО БЫЛ РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА)))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 октября 2016, 20:24

      Писать подметные письма в "Спартаке" умеют.
      88-й год. Петиция 14-ти с требованием убрать из сборной Садырина.

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 октября 2016, 18:34

      Ошибки есть у всех,это же футбол...Нападающий бьет по пустым воротам с трех метров-мимо,так-что дисквалифицировать его на сезон...Или игрок забивает в свои,опять дисквалификация...Рефери такой же участник матча...Главное,чтобы умысла не было,но на это ничто не указывает.Судьи ошибаются как в одну, так и в другую сторону...

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      Рейтинг: +61

      Morohir > Юрий Крутько 4 октября 2016, 18:50

      на странице сов. спорта все хорошо расписано, да ошибки могут быть, но когда ошибок в одну сторону вразы больше, стоит задуматься. http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/930700

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 4 октября 2016, 16:54

      Поросячья истерика продолжается. Они, похоже, не успокоятся, пока не выклянчат себе победу в этом матче. Может дать им 3 очка и забыть об этом клубе навсегда!

      -2
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      Рейтинг: +415

      radga > Виталий1 4 октября 2016, 19:20

      Если тебя это устраивает, то лучше молчи. Речь идет о судейском беспределе. Ни важно в какую сторону судья помогал. Тебе как болельщику Зенита устраивает такая "победа". Поверь, если бы судья помогал Спартаку, мне такая победа была не нужна. И самое главное - на следующий матч я бы на стадион не пошел бы.
      Если ты думаешь что это ни так - посмотри на посещаемость чемпионата - очень мало народа приходит болеть за свои команды, потому что все продажно.....

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Виталий1 5 октября 2016, 11:18

      3 очка вам уже вручил Газпром Миллерович Иванов , прилюдно.
      Если Зенит считать самым сильным клубом в первенстве, а по подбору игроков-это именно так, значит и играть против спартака на своём поле, можно и нужно было без посторонней помощи. А так вся красота от такой победы сразу ушла в Финский залив.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 октября 2016, 16:53

      Ну кто же еще виноват в поражении, как не судья)))
      Это ведь судья, при первом голе Зенита, упустил Дзюбу и сыграл рукой в штрафной (Ещенко и Ко вообще не при делах)
      Судья виноват, а не 4 защитника Спартака, которые не смогли удержать Мака и Дзюбу при втором годе Зенита.
      Это же судья помог Витселю переиграть 3 защитников Спартака))
      И конечно судья, а не Ещенко делал подкат Кокорину в штрафной!))))

      -3
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 октября 2016, 16:49

      свалить все на судью это по свински, чего и требовалось доказать- свинья везде грязь найдет

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Garrincha58 4 октября 2016, 22:00

      Ты матч смотрел? Если да то полная свинья как раз ты после таких слов.

      -2
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