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    Левников: «Если у арбитра вторая «двойка» он около месяца может не получать назначения»

    Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников заявил, что не видел письма от «Спартака» с просьбой отстранить арбитра матча между красно-белыми и «Зенитом» Сергея Иванова.

    – Получали ли вы письмо от «Спартака»?

    – В судейском комитете этого письма не было. Для начала этот вопрос должен поступить в департамент, а затем, если он посчитает нужным, передаст это письмо в судейский комитет.

    – Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку за матч «Зенит» – «Спартак». Как это может повлиять на его дальнейшие назначения?

    – Существует регламент, по которому департамент судейства и инспектирования действует. Если у арбитра была первая «двойка», то это пропуск одной игры, если вторая – то может не получать назначения целый месяц.

    – Какой по счету для Иванова эта «двойка» стала в нынешнем сезоне?

    – К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 16:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 5 октября 2016, 09:05

      Ах, целый месяц. подумать только... да он на этих двух двойках получку за полгода отобьет.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 октября 2016, 20:59

      так может или будет?

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 4 октября 2016, 19:09

      Председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников
      – К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету.
      ЗНАЧИТ ВЫ НА СВОЕМ МЕСТЕ. Дайте другому человеку, которому будут предоставлять такие данные. а если нет департамент судейства и инспектирования убрать как структуру.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 октября 2016, 16:32

      "– Какой по счету для Иванова эта «двойка» стала в нынешнем сезоне?

      – К сожалению, департамент судейства и инспектирования не предоставляет таких данных судейско-инспекторскому комитету."

      Капец! О нынешней "двойке" знает вся страна, а о предыдущих не предоставляют информацию! Фантастика!

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