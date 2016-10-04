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    Фролов: «Долги «Шинника» будут погашены. Ситуация идет на поправку»

    Генеральный директор «Шинника» Валерий Фролов заявил, что финансовая ситуация в клубе идет на поправку. Также он отметил, что скоро будут погашены все долги. Отметим, что ранее долг ярославского клуба составлял около 80 миллионов рублей.

    «Я бы сказал, что финансовые дела в «Шиннике» обстоят намного лучше, чем раньше. Мы надеемся, что в ближайшее время те шаги, которые были сделаны руководством области и, в частности, департаментом финансов, дадут плоды; ситуация выправится, встанет в нормальное русло. Долги по зарплате еще есть, но будут погашены, как только нам поступят деньги. Мы работаем постоянно над этими проблемами и пытаемся выправить ситуацию. То тревожное состояние, связанное с риском снятия с ФНЛ, оно перешло в более спокойное русло. Думаю, вскоре все нормализуется», – заявил Фролов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2016 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 6 октября 2016, 15:40

      Поскорее бы. Из-за долгов контракты приходится такие подписывать, что игроки даром уходят. Замкнутый круг.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 октября 2016, 17:51

      Шину как всегда спасает бюджет!

      -2
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