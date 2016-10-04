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    Аджоев может стать президентом тульского «Арсенала», а Кирьяков – главным тренером

    В руководстве тульского «Арсенала» могут произойти изменения. 5 октября состоится попечительский совет клуба, в рамках которого может произойти избрание нового президента. Им, с огромной долей вероятности, станет Гурам Аджоев.

    Изменения также могут коснуться и должности главного тренера. Сергея Павлова может заменить Сергей Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      treetrunk 4 октября 2016, 22:37

      соболезнования АРСЕНАЛУ и Туле в целом ...жаль что они не прочухали какого проходимца -курда они к себе зовут ....хотя у него и три купленных диплома о высшем образовании ....а может уже и четыре

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 4 октября 2016, 14:27

      Оджой куДа лезишь Великий Клуб Динамо Москва разорил вмести м другоном своим ротенбегом ,а теперь будешь тулу разорять сиди дома или ежай в грузию разоряй футболист :)))

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