Аджоев может стать президентом тульского «Арсенала», а Кирьяков – главным тренером

соболезнования АРСЕНАЛУ и Туле в целом ...жаль что они не прочухали какого проходимца -курда они к себе зовут ....хотя у него и три купленных диплома о высшем образовании ....а может уже и четыре
В руководстве тульского «Арсенала» могут произойти изменения. 5 октября состоится попечительский совет клуба, в рамках которого может произойти избрание нового президента. Им, с огромной долей вероятности, станет Гурам Аджоев.
Изменения также могут коснуться и должности главного тренера. Сергея Павлова может заменить Сергей Кирьяков.