Аджоев может стать президентом тульского «Арсенала», а Кирьяков – главным тренером

В руководстве тульского «Арсенала» могут произойти изменения. 5 октября состоится попечительский совет клуба, в рамках которого может произойти избрание нового президента. Им, с огромной долей вероятности, станет Гурам Аджоев.

Изменения также могут коснуться и должности главного тренера. Сергея Павлова может заменить Сергей Кирьяков.