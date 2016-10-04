Шпрыгин: «Аппеляция Ерунова и Горбачева будет рассмотрена 14 октября»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал, что 14 октября в Провансе будет рассмотрена апелляция осужденных за участие в беспорядках на Евро-2016 во Франции российских болельщиков Алексея Ерунова и Сергея Горбачева.

«Рассмотрение апелляции Ерунова и Горбачева состоится 14 октября. Рассмотрение также будет в Провансе», – сказал Шпрыгин.

Стоит отметить, что апелляция еще одного осужденного во Франции российского фаната Николая Морозова ранее была отклонена.