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    Иско: «Не собираюсь просить «Реал» продлить контракт»

    Полузащитник мадридского «Реала» Иско спокойно относится к тому, что клуб не торопится предлагать ему новое соглашение.

    «Я не думал об этом. Со мной никто не связывался, так что я спокоен на этот счет. Для меня сейчас важнее сконцентрироваться на каждодневной работе.

    Да, мне кажется немного странным, что со мной не обсуждали этот вопрос. Но сам я не собираюсь просить «Реал» продлить мой контракт. Думаю, что здесь инициативу должен проявлять клуб», – считает футболист.

    Стоит отметить, что действующее соглашение Иско с «Реалом» рассчитано до середины 2018 года.

    Источник: Marca

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    04.10.2016 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2016, 11:05

      Твоя ошибка что ты туда перешел... малаге такой игрок был... арсенал мю мс шпоры баруссия из них одно

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