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    Клопп: «Говорили, что у немецкого тренера ничего не выйдет в Англии»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отмечать год, проведенный на посту наставника красных. Напомним, специалист был назначен на свою должность восьмого октября 2015 года.

    «Собираюсь ли я отмечать год работы в «Ливерпуле»? Я слишком занятой человек для этого. Думаю, что настало время хорошенько поразмыслить. Я прожил еще один год, стал на год старше. Это хороший опыт, не идеальный, но в целом – хороший. Я ни в чем не сомневался, меня окружало множество слухов. Поговаривали «вероятно, он был хорошим тренером в «Боруссии», но немецкий тренер не сможет добиться чего-то подобного в Англии». Я не буду устраивать праздник по поводу этой даты, и надеюсь никому не вздумается что-нибудь мне дарить», – сказал Клопп.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.10.2016 20:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 4 октября 2016, 21:40

      в апл не зря часто меняет тренеров.так что ты тоже не вечно

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 4 октября 2016, 10:49

      Клопп хорошо выстроил игру Ливерпуля.)

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 октября 2016, 02:45

      Апл это шпоры тоже уверено второе место себе прошлом году занимали за один тур бах

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 3 октября 2016, 23:18

      а что уже что-то вышло ????
      пока ничего

      -3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > B_A_IV 4 октября 2016, 21:00

      Так он и не говорит, что что-то вышло. просто прошёл год, он стал старше)

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