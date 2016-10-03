Клопп: «Говорили, что у немецкого тренера ничего не выйдет в Англии»

в апл не зря часто меняет тренеров.так что ты тоже не вечно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отмечать год, проведенный на посту наставника красных. Напомним, специалист был назначен на свою должность восьмого октября 2015 года.
«Собираюсь ли я отмечать год работы в «Ливерпуле»? Я слишком занятой человек для этого. Думаю, что настало время хорошенько поразмыслить. Я прожил еще один год, стал на год старше. Это хороший опыт, не идеальный, но в целом – хороший. Я ни в чем не сомневался, меня окружало множество слухов. Поговаривали «вероятно, он был хорошим тренером в «Боруссии», но немецкий тренер не сможет добиться чего-то подобного в Англии». Я не буду устраивать праздник по поводу этой даты, и надеюсь никому не вздумается что-нибудь мне дарить», – сказал Клопп.