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    «Ростов» предоставил пятидневный отдых игрокам после победы над ЦСКА

    «Ростов» после победы над ЦСКА (2:0) в поединке девятого тура РФПЛ предоставил пятидневный отдых игрокам, не вызванным в свои сборные на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018 и товарищеские игры. Команда соберется восьмого октября.

    «После выходных команда соберется 8 октября», – говорится в сообщении на официальной странице ростовчан в Twitter.

    Напомним, на данный момент желто-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре им предстоит визит к «Спартаку» на «Открытие Арену».

    Источник: ФК «Ростов»

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    03.10.2016 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -256

      balaton78 4 октября 2016, 13:43

      Очень нужный отдых ребятам! Подзарядить батарейки надо! И вперед радовать всех неравнодушных к клубу людей и в чемпионате России и в Лиге Чемпионов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 4 октября 2016, 09:37

      Заслужили...Все по делу. А наших уродов гонять и гонять! И Слуцкер пусть впереди бежит, гнида!

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос 4 октября 2016, 08:22

      4 игрока РОСТОВА вызваны в сборную РОССИИ еще 3 в другие сборные,так что отдохнуть у них не получится

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 4 октября 2016, 01:21

      а денег пацанам то дали? на что отдыхать то? за 5 дней можно и за границу слетать.

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 3 октября 2016, 23:06

      Красиво сделали коней..Бердыич лучший тренер в РФПЛ

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 октября 2016, 22:59

      РСМ, только не так сильно отдыхайте, как ЦСКА после разгромной победы в ЛЧ ... Точите косилку, там масло проверьте, рулевую, ходовую...Шампанского - ни-ни! Вредно это... Улыбнитесь, комбайнёры! Удачи С ув.

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