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    Джорджевич: «В матче с АЗ мне показалось, что моя нога вывернулась в другую сторону»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился подробностями о повреждении, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа с АЗ.

    – Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз. Понятно, что повреждены связки голеностопа, и пока непонятно, насколько серьезно.

    – Вы думали, что все будет гораздо хуже?

    – Да, сначала показалось, что у меня нога вообще вывернулась в другую сторону. Но хорошо, что ничего такого не случилось

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.10.2016 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 3 октября 2016, 17:51

      Выздоравливай, Лука, тренер тебе доверяет, игру показываешь хорошую, ждем на поле.

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