Джорджевич: «В матче с АЗ мне показалось, что моя нога вывернулась в другую сторону»

Выздоравливай, Лука, тренер тебе доверяет, игру показываешь хорошую, ждем на поле.
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился подробностями о повреждении, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа с АЗ.
– Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз. Понятно, что повреждены связки голеностопа, и пока непонятно, насколько серьезно.
– Вы думали, что все будет гораздо хуже?
– Да, сначала показалось, что у меня нога вообще вывернулась в другую сторону. Но хорошо, что ничего такого не случилось