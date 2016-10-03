Джорджевич: «В матче с АЗ мне показалось, что моя нога вывернулась в другую сторону»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился подробностями о повреждении, которое он получил в матче 2-го тура группового этапа с АЗ.

– Завтра или послезавтра будут сделаны МРТ-тесты, и только тогда мы узнаем точный диагноз. Понятно, что повреждены связки голеностопа, и пока непонятно, насколько серьезно.

– Вы думали, что все будет гораздо хуже?

– Да, сначала показалось, что у меня нога вообще вывернулась в другую сторону. Но хорошо, что ничего такого не случилось