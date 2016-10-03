Глава «Ростова»: «Победили ЦСКА, несмотря на спорные судейские моменты»

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов остался доволен победой команды над ЦСКА в матче 9-го тура российской Премьер-лиги (2:0).

«Ростов» продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы.

Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить», — сказал Серов.