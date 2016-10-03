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    Глава «Ростова»: «Победили ЦСКА, несмотря на спорные судейские моменты»

    Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов остался доволен победой команды над ЦСКА в матче 9-го тура российской Премьер-лиги (2:0).

    «Ростов» продемонстрировал невероятное стремление к победе. Наша команда находится в очень хорошей форме, будем надеяться на дальнейшие победы.

    Были некоторые спорные судейские моменты, но наши ребята смогли все переломить и победить», — сказал Серов.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2016 13:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 3 октября 2016, 23:09

      Отставить! - и радостную эйфорию, и посыпание голову пеплом! Команды только начали устаканиваться. Игры всем предстоят серьёзные. Смена финансовых возможностей, игроков, тренеров - даром не проходит. И лучше пожелаем всем командам хорошего справедливого футбола - без травм, нарушений и обид! С ув.

      2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 октября 2016, 18:30

      Вот Ростов - это команда. Несмотря на подсвист в пользу ЦСКА, Ростов выиграл матч! Это пример некоему клубишке из Москвы, который проигрывая по ходу матча, кричит, что судья "сломал" ему матч. Они что, пропустив четыре банки, выиграть что ли собирались?

      1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 3 октября 2016, 15:51

      Судья не помог.Сколько можно Ростов топить.Спартаку надо насовать штук 5 что бы знали своё место. А оно как всегда седьмое.

      9
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      Рейтинг: +767

      товрос 3 октября 2016, 15:17

      через 2 недели надо в Москве мясную тушенку сделать

      9
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 14:44

      вот, спартак, учись у Ростова, как надо !

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2016, 13:56

      И вы тоже? Не бейте лежачего уже! И так всем ясно что судьи-люди судить не умеют - ждем роботов на ЧМ18

      1
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