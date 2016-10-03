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    «Манчестер Юнайтед» попросил не вызывать Мхитаряна в сборную Армении

    Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян может пропустить матчи отборочного турнира к ЧМ-2018 против команд Румынии и Польши из-за просьбы «Манчестер Юнайтед». Английский клуб попросил Федерацию футбола Армении не вызывать игрока в связи с тем, что тот не до конца восстановился от травмы.

    «Мхитарян продолжает восстанавливаться после травмы левого бедра, после того как у него случился рецидив в матче за «Манчестер Юнайтед».

    Несмотря на то, что в течение предыдущей недели у него был зафиксирован существенный прогресс, Мхитарян до сих пор не может полноценно участвовать в тренировочном процессе команды с полной нагрузкой.

    Будем благодарны, если Федерация футбола Армении позволит Генриху Мхитаряну не участвовать в предстоящих двух матчах команды, остаться в Манчестере и продолжить процесс реабилитации», – сообщается в письме, опубликованном на официальном сайте ФФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2016 13:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 октября 2016, 19:02

      Пусть не сыграет за сборную сейчас - здоровье на данный момент важнее

      2
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 октября 2016, 17:25

      Здоровья Генриху Мхитаряну!

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s > chempion_cska 3 октября 2016, 19:45

      Посмотрел твои комментарии, поржал, ты прям айболит, всем здоровья. И такие, как ты, говнари, еще и минусуют. Чувство юмора в студию.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Ker0s 11 ноября 2016, 11:44

      ну не все же ублюдки как ты, чтобы только вреда людям желать!

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 3 октября 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шаурму к ранке приложить, глядишь забегает наконец то.

      -5
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Ker0s 3 октября 2016, 15:36

      к своей голове приложи шаурму- глядишь и мозги проклюнутся...

      4
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      Рейтинг: +102

      Ker0s > ljrljr0505 3 октября 2016, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Але, РЖД, это мнение называется, купили инвалида, который нихуя не играет . Иди обсасывай ФНЛ, очень актуально для вас.

      -6
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      Рейтинг: +102

      Ker0s > ljrljr0505 3 октября 2016, 19:46

      Братан, кто же знал что вы с одного аула. Зашел в профиль и глаза открылись.

      -1
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