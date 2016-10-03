3 октября РФС рассмотрит работу судей в первых девяти турах РФПЛ

Председатель судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза Николай Левников сообщил, что будет дана оценка работе арбитров по итогам девяти туров РФПЛ. Заседание по данному вопросу состоится 3 октября.

«Работа Иванова в матче «Зенит» – «Спартак» не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет. Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче «Зенита» и «Спартака», то руководитель департамента, конечно же, расскажет об этом», – заявил Левников.