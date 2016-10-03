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    3 октября РФС рассмотрит работу судей в первых девяти турах РФПЛ

    Председатель судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза Николай Левников сообщил, что будет дана оценка работе арбитров по итогам девяти туров РФПЛ. Заседание по данному вопросу состоится 3 октября.

    «Работа Иванова в матче «Зенит»«Спартак» не будет рассмотрена судейско-инспекторским комитетом, поскольку департамент судейства и инспектирования не давал нам никакой информации на этот счет. Но мы рассмотрим работу арбитров в целом в первых девяти турах чемпионата. И если Иванов получил неудовлетворительную оценку за свою работу в матче «Зенита» и «Спартака», то руководитель департамента, конечно же, расскажет об этом», – заявил Левников.

    Источник: Р-Спорт

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    03.10.2016 11:35
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 13:53

      да ничего он не расскажет,всё замазано давно

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