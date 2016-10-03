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    Игроки «Томи» не намерены бойкотировать матч с «Оренбургом»

    Нападающий «Томи» Павел Голышев отметил, что команда не собирается отказываться выходить на поле в предстоящем матче с «Оренбургом» в рамках 10-го тура РФПЛ. Руководство клуба имеет перед игроками многомесячные задолженности по зарплате.

    «Пока вопрос о бойкоте тренировок или матча с «Оренбургом» не стоит. Во всяком случае, с ребятами это еще не обсуждали. Сейчас будет перерыв на матч сборной. Все разъехались. С «Оренбургом» сыграем, конечно.

    Руководство обещало погасить долги в ноябре. Но будем ли мы терпеть до этого времени… Да, нам должны за четыре месяца», – заявил Голышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 09:15
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