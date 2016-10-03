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    Роналду: «Жизнь – не только футбол. Мне надо думать и о будущем»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что его жизнь не состоит только из футбола и он думает о своем будущем.

    «Жизнь – не только футбол. Понятно, что эта игра является моей страстью. Но мне надо еще и думать о будущем. Я открыл гостиницу в Лиссабоне, где провел семь лет. Не мог упустить такую возможность», – заявил Роналду.

    Ранее сообщалось, что у португальца в последнее время ухудшились отношения с тренерским штабом «Реала». Футболиста не устраивает, что его стали все чаще заменять по ходу матчей.

    Источник: Marca

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    03.10.2016 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2016, 14:04

      Проблемы Рона чисто ментального характера. Нужно просто ему поймать опять свою волну и всё пойдёт просто отлично. У каждого человека бывают какие-то тяжёлые моменты в жизни, когда почти ничего не клеится...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 3 октября 2016, 10:12

      Сдуваться что ли начал? Жаль, очень.

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