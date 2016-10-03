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    Калитвинцев: «Динамо» даже на тренировках иногда не хватает игроков для равных составов»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что им удалось выиграть у «Мордовии» (1:0) в 15-м туре ФНЛ за счет командного характера.

    «Когда есть командный характер, такие матчи и вытаскиваются. У нас даже тренировки проходят иногда в неравных составах – не потому что наигрываем, а когда людей не хватает. Считаю, когда на одного меньше – это не так страшно, главное, правильно перестроиться. И мы это отрабатываем, в том числе на тренировках. Сегодня это получилось. Спокойно в перерыве поговорили. Единственное, что не совсем удалось, – это выходы из обороны в атаку: только дважды они у нас эффективно сработали. Но в целом ребята выполнили все, о чем мы их просили.

    Возможно, судья предвкушал грубую игру и поэтому с первых минут начал давать карточки, чтобы борьба не зашкаливала. Но это была нормальная, мужская борьба, даже если локтями где-то толкались, то просто в пылу, в азарте», – заявил Калитвинцев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    03.10.2016 06:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 октября 2016, 15:05

      Вернетесь в премьер-лигу (а в этом сомнений нет) так к вам сразу всяких деревяшек понабежит за большие деньги, чтобы тренировались в полных составах...

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      Рейтинг: +87

      Polilux > panmon 3 октября 2016, 22:33

      Уже боязно или зауважал ?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Polilux 4 октября 2016, 09:01

      Боюсь только за уровень футбола с таким лимитом и зарплатами деревяшкам

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      Рейтинг: +87

      Polilux 3 октября 2016, 12:22

      Очень грамотная игра в меньшинстве!

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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 3 октября 2016, 10:52

      Сложный матч в меньшинстве победить на выезде это много во стоит.

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 октября 2016, 07:04

      так держать динамо

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