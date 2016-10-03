Энрике назвал себя главной причиной поражения «Барселоны» от «Сельты»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял всю вину на себя за поражение каталонского клуба в матче 7-го тура Примеры против «Сельты» (3:4).

«Это был не лучший вечер для «Барселоны», поэтому я не могу быть доволен. Мы потеряли три жизненно важных очка, которые могли сделать нас лидерами Примеры. Ротация состава? Мне не в чем каяться, но первый, кто должен нести за это ответственность, – я сам. Такова моя работа. В поражении от «Сельты» виноват я», – сказал Энрике.