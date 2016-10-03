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    Энрике назвал себя главной причиной поражения «Барселоны» от «Сельты»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике взял всю вину на себя за поражение каталонского клуба в матче 7-го тура Примеры против «Сельты» (3:4).

    «Это был не лучший вечер для «Барселоны», поэтому я не могу быть доволен. Мы потеряли три жизненно важных очка, которые могли сделать нас лидерами Примеры. Ротация состава? Мне не в чем каяться, но первый, кто должен нести за это ответственность, – я сам. Такова моя работа. В поражении от «Сельты» виноват я», – сказал Энрике.

    Источник: AS

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    03.10.2016 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 октября 2016, 09:00

      обратите внимание - нет Иньесты на поле и у барсы сразу же проблемы начинаются... уже не первый наглядный пример даже в этом сезоне... чтрашно подумать, что будет, когда Андреас состарится...

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Schicko_008 3 октября 2016, 13:26

      Сейчас больше на ракитича упор идёт, вот без него проблемы

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Tyler_Stark 4 октября 2016, 18:49

      я не согласен, но может быть я не прав. Время покажет.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 октября 2016, 06:40

      молодец

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 3 октября 2016, 02:28

      Банальщина.Если это были 3 "жизненно важных" очка,почему же состав был как будто катали двухсторонку? Маскерано,Иньеста,Ракитич сидели и отдыхали ,вместо того чтобы втоптать соперника в газон с первых минут...Не понимаю я порой Энрике.Хотя ему видней.

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