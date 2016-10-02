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    Бубнов: «ЦСКА выглядит так, будто играет вдесятером»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру ЦСКА в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Отметим, что в данной встрече московский клуб уступил со счетом 0:2 и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    «Я уже говорил накануне этой игры, что те кадровые потери, с которыми столкнулись армейцы, делают фаворитом именно «Ростов». Тем более, ростовчане играли дома. Я практически не сомневался в том, что ЦСКА потеряет очки, так как этой команде будет крайне сложно выиграть. Вопрос был только в том, проиграют ли армейцы или же сумеют вырвать ничью.

    Мы увидели, что команда в целом играет пассивно, мало борется, выглядит так, будто играет вдесятером. Перед матчем я также говорил, что ЦСКА может добиться результата за счет стандартов. Но и здесь ничего не получилось: один раз выручил Джанаев, а больше моментов у армейцев толком и не было», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.10.2016 23:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 3 октября 2016, 19:30

      Даже Бубнов видит,что Траоре никакой,полный ноль,но Слуцкий почему-то не понимает,что Траоре тянет команду на дно.

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 октября 2016, 15:45

      Да да все деньги ушли на стадион! Вот и продали Мусу! Хоть чтоб зарплату платить игрокам! И ели как подписали Траоре! С Динамо просто обминались! ЦСКА нужно только дожить до ЗИМЫ!

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2016, 15:16

      Вот и кони повержены.....молодцы ростовчане)))

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 3 октября 2016, 10:41

      ЦСКА нужны нападающие, а их нет, Траоре вообще ноль

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 3 октября 2016, 09:09

      Защита у ЦСКА была беспомощной, а в нападении никого нет, или их грамотно закрыла защита Ростова.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 3 октября 2016, 08:34

      Без нападающего...(((

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 3 октября 2016, 08:06

      первый гол в ворота цска был красивым пас пяткой и удар Гацкана!!! И вообще комбинация голевая была в ихнем фирменном исполнении

      2
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      Рейтинг: +2465

      Аид666 3 октября 2016, 07:54

      потому что негр стоячий играет отдельно от всей команды, и понту нет с него.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 07:53

      Так они и играют в десятером, Траоре на поле вообще бесполезен, только траву топчет да бородой своей стремной трясёт

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 3 октября 2016, 07:45

      вчера кто-то написал так уверенно,что цска увезет 3 очка с дона,а великолепный Игорек будет стоять как танк,я ответил что соснет цска мне понаставили минусов теперь опять будете минусы ставить?лучше Слуцкого и всех ваших пенсионеров гоните палкой

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