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    Дзагоев может восстановиться к матчу с «Уфой»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может восстановиться от травмы и помочь московскому клубу в матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы». Об этом заявил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

    «Надеемся, что Дзагоев к следующему туру будет готов. У него повреждение задней поверхности бедра», – сказал Слуцкий.

    Напомним, из-за повреждения Дзагоев пропустил три последних матча ЦСКА в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    02.10.2016 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский 2 октября 2016, 22:51

      Что ж делать остается еврейчику, только надеяться на скорейшее выздоровление лучшего распасовщика! ЦСКА в прошлом сезоне хоть упирался в Ростове, сейчас остается лишь сожаление, что такой чемпион играет в ЛЧ вместо Зенита

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