Дзагоев может восстановиться к матчу с «Уфой»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может восстановиться от травмы и помочь московскому клубу в матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы». Об этом заявил главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

«Надеемся, что Дзагоев к следующему туру будет готов. У него повреждение задней поверхности бедра», – сказал Слуцкий.

Напомним, из-за повреждения Дзагоев пропустил три последних матча ЦСКА в чемпионате России и Лиге чемпионов.