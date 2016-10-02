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    Луческу: «Понял значение игры со «Спартаком», только увидев атмосферу на стадионе»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) поделился впечатлениями от данной встречи.

    «Для меня в первую очередь «Спартак» – это команда, которую мы обязаны обыгрывать. Очень сильный соперник, который находится на первом месте в чемпионате. Понял значение игры, увидев атмосферу перед матчем на стадионе. Увидел напряжение у своих игроков, особенно у россиян. Например, Смольников был настроен чрезмерно и сыграл одну из худших игр в чемпионате, и я его понимаю», сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.10.2016 19:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 октября 2016, 19:47

      теперь он понял кто они без судей

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 октября 2016, 19:32

      Мирчу, это для нас всё, матч со Спартаком это самое главное, можете проигрывать Тамбову хоть каждый день, мне до лампочки, можете играть с Анжи в ничью сколько хотите, или с Локомотивом, пофиг просто, у Спартака вы обязаны выигрывать всегда!! При любой погоде, после изнуряющей игры с европейским клубом за день до матча , с травмами, при смерти, как хотите

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 19:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И скромно промолчу про судейство.Подавитесь таки тремя очками.

      -17
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > Диктор 2 октября 2016, 19:24

      нытик

      -3
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      Рейтинг: +11368

      alp > Диктор 2 октября 2016, 19:31

      судейство было как всегда. учись проигрывать, чувак!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zenit-2010 2 октября 2016, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Увы я смотрел матч-а вот ты по ходу нет.А если и смотрел то грош цена такой победе.

      -4
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 > Диктор 2 октября 2016, 21:33

      Что? Ты хоть матч-то смотрел? 2 чистейших пенальти,молчал бы уж,позорник

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