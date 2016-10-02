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    Хенесс вновь займет должность президента «Баварии»

    Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вновь вернется в немецкий клуб. Как сообщает AFP, он является единственным кандидатом на должность президента.

    Выборы состоятся 25 ноября.

    Напомним, что Хенесс покинул пост президента «Баварии» из-за скандала с уклонением от уплаты налогов. Два года назад его приговорили к тюремному сроку, но 21 месяца заключения он вышел на свободу досрочно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 октября 2016, 14:02

      Ули, приди, порядок наведи,
      Бразды правления у Карл-Хайнца забери.
      Денег, Ули, ты побольше приготовь
      Европа, трепещи - Бавария готова обновить мюнхенскую кровь!

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 2 октября 2016, 13:04

      Хорошая новость для болельщиков Баварии.

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Антибиотик 2 октября 2016, 14:06

      Не хорошая, а замечательная...Румминиге задрал со своим маразмом

      0
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