Хенесс вновь займет должность президента «Баварии»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вновь вернется в немецкий клуб. Как сообщает AFP, он является единственным кандидатом на должность президента.

Выборы состоятся 25 ноября.

Напомним, что Хенесс покинул пост президента «Баварии» из-за скандала с уклонением от уплаты налогов. Два года назад его приговорили к тюремному сроку, но 21 месяца заключения он вышел на свободу досрочно.