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    Гладилин: «Спартак» очень хорошо играет против сильных команд – есть мотивация»

    Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин рассказал о том, чего ожидает от матча 9-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака».

    «Игра будет очень ровной. «Спартак» очень хорошо играет против сильных команд – есть мотивация. Что касается потери Комбарова, то не считаю ее серьезной. Он как играл, так и играет. Проблемы в отборе и в подстраховке никуда не делись. Просто за счет эмоций оборона и средняя линия стала играть компактно.

    Не думаю, что Массимо Каррера будет менять тактику и, например, сыграет в пять защитников. Если «Спартак» сядет в оборону, то крупно проиграет. Красно-белым нужно проявлять инициативу и навязывать свой футбол. Но все-таки думаю, что победит «Зенит», команда поймала свою игру», — сказал Гладилин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1191

      ttter 2 октября 2016, 10:42

      Зениту не выиграть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11368

      alp > ttter 2 октября 2016, 11:24

      Ок Ок

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 2 октября 2016, 10:36

      пусть так будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 10:21

      Спартак уже победил Краснодар и Локомотив,сегодня победит Зенит,потом на очереди Ростов ,а там очередь и ЦСКА придет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11368

      alp 2 октября 2016, 10:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а с кем из сильных команд спам сыграл в этом сезоне?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      greck > alp 2 октября 2016, 10:06

      а с кем Зенит?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11368

      alp > greck 2 октября 2016, 11:21

      причем тут Зенит, если Гладилин о спартаке?

      -1
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