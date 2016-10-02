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Мутко: «Второе место на чемпионате мира – это выдающийся результат»

2 октября 2016, 08:48
2

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко доволен тем, что сборная России заняла второе место на чемпионате мира по мини-футболу.

«Конечно, я немножко расстроен, всегда обидно проигрывать в финале. Впрочем, это приятное расстройство, ведь мы впервые стали серебряными призерами чемпионата мира. Финал получился интересным, драматичным, Аргентина победила заслуженно, ну а наша команда не сумела показать свой лучший футбол. Аргентинцы показали более командный футбол, да и тактически действовали грамотнее.

Тем не менее, я хочу поздравить наших ребят со вторым местом, они здорово провели турнир, в четвертьфинале одолели грандов – испанцев. В целом это выдающийся результат. У ребят есть контракт с РФС, который будет реализован. Мы обязательно их отметим и встретим», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Мутко Виталий
Комментарии (2)
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acer2003
1475389564
Дебил
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subbotaspartak
1475389678
Жалко. Но сколько бразильцев в сборной? Может ли Россия быть гордой?. С другой стороны серебро Мира, Кому нужна сатира?...
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