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Шаяхметов: «Второе место на чемпионате мира – это тоже достижение»

2 октября 2016, 07:51

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов пообщался с журналистами после поражения в финале чемпионата мира от Аргентины (4:5).

– Ощущение того, что мы что-то потеряли. Мы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, были близки, но, к сожалению, не получилось. Наверно, мы учли не все. Аргентина выиграла поединок так же, как выиграла полуфинал у Португалии – фактически за один короткий промежуток.

– Что случалось после того, как вы забивали? Почему сразу же мяч оказывался в воротах сборной России?

– Наверно, все дело в концентрации.В определенных моментах ее не хватило. Это определило результат.

– Но у вас есть ощущение того, что вы все равно совершили исторический прорыв?

– Оно придет! Сейчас мы остынем и поймем, что второе место на чемпионате мира – это тоже достижение. Мы отдаем все силы для победы в каждом матче. Мы трудимся каждый день. И это серебро далось нам очень непросто.Мне приятно, что я причастен к этому достижению и благодарю всех ребят и всю нашу делегацию. Это новая страница в истории российского мини-футбола. Мы на верном пути.

– Увидим мы ли еще раз Владислава Шаяхметова в футболке сборной России и, возможно, на чемпионате мира?

– Да, – сказал он в интервью официальному сайту АМФР.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
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