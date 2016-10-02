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    Павлов: «На данный момент «Зенит» выглядит явно мощнее, чем год назад»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов рассказал о том, чего ожидает от предстоящего матча девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

    «На данный момент «Зенит» выглядит явно мощнее, чем год назад. Это действительно тренерская команда, которая находится на ходу. Луческу полностью управляет игроками, отсюда у «Зенита» практически нет слабых мест. И это не случайно, что они пять мячей забивают «АЗ Алкмару». Потенциал у команды просто громадный.

    Как закончится матч «Зенит» — «Спартак» я не знаю. Играют две большие команды. Но если говорить о «Спартаке», то команда ещe строится. Вылет из Кубка России, где была тяжелая игра, а потом проигрыш «Уфе» дома, все же показывает, что команда находится лишь в стадии определенного становления.

    Мне кажется, что более тренерская команда, конечно, «Зенит». Именно Луческу делает клуб таким, заставляя играть их в более агрессивный футбол», — сказал Павлов.

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    02.10.2016 06:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 октября 2016, 13:08

      согласен полностью

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 2 октября 2016, 10:39

      ждем град голов.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 октября 2016, 10:07

      Не будет у спартака автобуса, будет борьба в первую очередь за центр поля. Разве что в центре поля будет автобус... Игра обещает быть интересной, по статистике команды очень интересные обе много забивают, но в этом матче голов может быть не много...вобщем ждем не дождемся

      1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 октября 2016, 08:47

      С этим не поспоришь

      2
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      Рейтинг: +1820

      gor77 2 октября 2016, 08:40

      Бомбардир! А почему бы Вам не давать флэш-интервью с действующими тренерами об игре или играх тура? Это же на много интереснее, чем читать Бубнова или Мостового. А?!?!

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