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    Гвардиола: «Некоторые тренеры приглашают меня на свои тренировки»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о своей работе.

    «Возможно, некоторые тренеры хотят копировать методы победителей, но это большая ошибка.

    Некоторые приглашали меня на свои тренировки, когда у них были проблемы, а я говорил: «Просто будьте собой».

    Это не похоже на компьютер, где можно скопировать и вставить. Нужно думать самому.

    Мои принципы не меняются. Каждой частью себя я верю в то, что мы делаем. Верю на 100 процентов.

    Когда я проигрываю, я печален и разочарован, но буду ли я менять стиль игры? Ни за что. Это невозможно.

    Нынешние успехи удивили меня, но самое лучшее состоит в том, что игроки хотят продолжать то, что мы делаем», – сказал Гвардиола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.10.2016 01:27
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