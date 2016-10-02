Серия А. «Милан» и «Сассуоло» забили на двоих семь голов, «Фиорентина» уступила «Торино»

Прям триллер был в Милане. Сассуоло жаль травмы, без Берарди тяжело, но результат хотя бы в еврокубках. Торино явно поборется за еврокубки. Яго Фальке продолжает отжигать. Самый удачный их трансфер пока.
В матче 7-го тура Серии А «Милан» на своем поле, уступая по ходу встречи со счетом 1:3, сумел добиться победы над «Сассуоло» – 4:3. Отметим, что данный успех позволил миланскому клубу подняться в зону Лиги Европы турнирной таблицы чемпионата Италии.
В другой встрече «Торино» оказался сильнее «Фиорентины».
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 1:0 – Бонавентура, 9; 1:1 – Политано, 10; 1:2 – Ачерби, 54; 1:3 – Пеллегрини, 56; 2:3 – Бакка, 68; 3:3 – Локателли, 73; 4:3 – Палетта, 77.
Торино – Фиорентина – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фальке, 15; 2:0 – Бенасси, 60; 2:1 – Бабакар, 84.