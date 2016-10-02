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    Серия А. «Милан» и «Сассуоло» забили на двоих семь голов, «Фиорентина» уступила «Торино»

    В матче 7-го тура Серии А «Милан» на своем поле, уступая по ходу встречи со счетом 1:3, сумел добиться победы над «Сассуоло» – 4:3. Отметим, что данный успех позволил миланскому клубу подняться в зону Лиги Европы турнирной таблицы чемпионата Италии.

    В другой встрече «Торино» оказался сильнее «Фиорентины».

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Милан – Сассуоло – 4:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бонавентура, 9; 1:1 – Политано, 10; 1:2 – Ачерби, 54; 1:3 – Пеллегрини, 56; 2:3 – Бакка, 68; 3:3 – Локателли, 73; 4:3 – Палетта, 77.

    Торино – Фиорентина – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фальке, 15; 2:0 – Бенасси, 60; 2:1 – Бабакар, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:27

      Прям триллер был в Милане. Сассуоло жаль травмы, без Берарди тяжело, но результат хотя бы в еврокубках. Торино явно поборется за еврокубки. Яго Фальке продолжает отжигать. Самый удачный их трансфер пока.

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      Рейтинг: +124

      marshal9 2 октября 2016, 21:36

      красивый матч

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 октября 2016, 21:11

      Милану-респект!не часто такие матчи наблюдать приходиться.

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