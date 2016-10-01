Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков стал председателем общероссийского профсоюза футболистов

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков назначен на пост председателя общероссийского профсоюза футболистов. Об этом заявил генеральный директор организации Александр Зотов.

    «Все ребята поддерживают кандидатуру Романа Широкова, сейчас остались только формальности. Уже можно говорить, что он стал председателем, сейчас вернутся Дмитрий Тарасов и Владислав Шаяхметов, мы поставим все подписи и оформим протокол. Но он уже руководит профсоюзом, так что для нас это реальность», – сказал Зотов.

    Напомним, ранее Широков стал советником министра физической культуры и спорта Московской области.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 16:01
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 2 октября 2016, 09:42

      да уж нежданчик))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 1 октября 2016, 18:03

      дебелизм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 октября 2016, 16:30

      Председателя выбирают, а не назначают. Опять вертикаль и плевать на устав?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      milavitsa > kykyi 1 октября 2016, 21:13

      вы хоть видели,кто в этом профсоюзе? Самедов, Зырянов, Тарасов...есть хоть какие-то малейшие основания,что его друзья его б не выбрали?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > milavitsa 1 октября 2016, 22:51

      Вы хоть читали " Председателя Назначили..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 16:04

      Удачи ему в этом поприще.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11