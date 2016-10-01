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    Пономарев: «Будет здорово, если ЦСКА сыграет с «Ростовом» по нулям»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев посетовал на кадровые потери армейцев в преддверии завтрашнего поединка девятого тура РФПЛ против «Ростова». По его словам, для красно-синих будет успехом, если матч с дончанами завершится безголевой ничьей.

    «Пока очень тревожно на душе, исходя из последних игр ЦСКА. Армейцы понесли большие потери основных игроков: не будет играть Алан Дзагоев, Понтус Вернблум получил четвертую карточку и теперь отдыхает, Василий Березуцкий плохо себя чувствует, не знаю, будет ли играть. У «Ростова», конечно, тоже есть потери, но этого недостаточно.

    У нас большие проблемы в атаке, а соперник сейчас на ходу. Еременко уже подустал, все-таки очень большой объем работы выполняет в каждом матче. И сколько можно ждать, когда разыграется Траоре? Ну забил он три мяча, но индивидуальных качеств, вроде работы с мячом или аккуратных красивых пасов, я не вижу. Физическое состояние тоже оставляет желать лучшего.

    Если сыграем вничью 0:0, будет здорово. «Ростов» тоже устроит этот результат, так что обе команды будут играть от обороны. Главное, что у красно-синих боевой настрой, и они будут отрабатывать на полную катушку», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2016 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2016, 23:35

      По нулям? Без Вернблума? Сегодня подобный прогноз граничит с фантастикой! Ну или с фантастической игрой Акинфеева, который вытащит всё, всё, всё... Боюсь только, что ростовчане с этим не согласятся...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да действительно, пусть сыграют по нулям.

      -5
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      Рейтинг: +96

      P_D > woyser 2 октября 2016, 08:43

      вот зенит с спартоком и играют в ничью.многовова то уже бомжики очков набрали купленые милиром

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      Рейтинг: +3282

      woyser > P_D 2 октября 2016, 09:38

      ))) Вас можно только пожалеть. Заезженная музыка, скупое мышление.

      -1
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