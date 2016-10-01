Бубнов: «Игроки «Спартака» не совсем готовы к требованиям Карреры. Отсюда очередные проблемы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что игровые проблемы «Спартака» в последних матчах вызваны неготовностью футболистов к требованиям главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«У «Спартака» очередные проблемы, которые связаны в большей степени с тем, что команда не совсем готова к требованиям Массимо Карреры. Итальянец требует от подопечных жесточайшего и высокого прессинга, и игроки, как мне кажется, не способны его поддерживать в каждой встрече. Это особенно видно по молодым игрокам – Зобнину и Кутепову, которые здорово начали, а затем несколько сдали. Плюс начался травматизм, из-за чего с «Зенитом» не сыграет, к примеру, Дмитрий Комбаров, системообразующий игрок в нынешнем «Спартаке». Все мы видели, как расклеилась игра команды с потерей Ещенко, выполняющего у красно-белых не менее важную роль при организации игры в атаке», – сказал Бубнов.