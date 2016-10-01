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  • Бубнов: «Игроки «Спартака» не совсем готовы к требованиям Карреры. Отсюда очередные проблемы»

Бубнов: «Игроки «Спартака» не совсем готовы к требованиям Карреры. Отсюда очередные проблемы»

1 октября 2016, 15:16
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что игровые проблемы «Спартака» в последних матчах вызваны неготовностью футболистов к требованиям главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Отметим, что на данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«У «Спартака» очередные проблемы, которые связаны в большей степени с тем, что команда не совсем готова к требованиям Массимо Карреры. Итальянец требует от подопечных жесточайшего и высокого прессинга, и игроки, как мне кажется, не способны его поддерживать в каждой встрече. Это особенно видно по молодым игрокам – Зобнину и Кутепову, которые здорово начали, а затем несколько сдали. Плюс начался травматизм, из-за чего с «Зенитом» не сыграет, к примеру, Дмитрий Комбаров, системообразующий игрок в нынешнем «Спартаке». Все мы видели, как расклеилась игра команды с потерей Ещенко, выполняющего у красно-белых не менее важную роль при организации игры в атаке», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Gold of Spartak
1475331165
Не бывает всех готовых на 100%. Травмы - это часть футбола, как они должны играть - вполноги?
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Aztec58
1475335083
Видимо так.
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Sense1
1475335175
Бубнов вообще матчи то смотрит? Зобнин пашет как лошадь, а Кутепов играет без ошибок (кроме последнего матча с Уфой), одни из важнейших игроков на данный момент.
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radga
1475340258
Не обращайте внимание на высказывания Бубнова, потому-что зачастую "морозит" полную чушь. Да эксперт ли он? Знавал отличного защитника "Спартака" и сборной Александра Бубнова, а этот Бубнов (эксперт) явная противоположность тому!!! Я так думаю!!!!!!
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radga
1475340380
Только игра ответит на все вопросы, а не мнение "экспертов".
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