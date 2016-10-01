Мутко: «РФС выбрал 30 академий, с которыми подпишет соглашения»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация разработала собственную методику подготовки юных футболистов и подпишет соглашение с 30-ю детскими академиями, которые войдут в данную программу.

«Чужие методы копировать не нужно, мы другая страна – другой менталитет, с другой культурой. Но, в принципе, мы с немцами подписали соглашение и на базе их методик разработали свою. Мы провели адаптацию на школе «Чертаново», на школе «Краснодар», и у нас появилась первая система базовой подготовки на 10-14 лет. Сейчас мы выбрали 30 академий футбола, с которыми перед игрой с Коста-Рикой подпишем соглашение. И эти школы войдут в эту программу. Они будут готовить. Тренерами будут те, кто работает в школах. Они будут обучены в том числе и немецкими специалистами.

У нас в штате будет около 15 специальных инструкторов, которые будут ездить по этим школам и контролировать. Нам нужно, чтобы они работали и не дрогнули, от этой методики не отступали. 100 миллионов рублей выделяется на эту программу. Тренеры получат доплату, школы получат гранты. Самых талантливых ребят мы выберем и будем платить им стипендии. Им тогда будет уже по 11 лет. В итоге будет новая генерация ребят. Через четыре года формируем команду 14-летних. Немцы собрали такую команду, провели еe по всем возрастам, и 5-6 человек из них влились в сборную», – сказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».