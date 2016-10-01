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  • Мутко: «Крестовский» перенесен в желтую зону, тревоги уже меньше»

Мутко: «Крестовский» перенесен в желтую зону, тревоги уже меньше»

1 октября 2016, 12:38
4

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что подготовка к проведению чемпионата мира-2018 проходит согласно намеченному плану. Тем не менее, темпы строительства стадионов в Самаре и Санкт-Петербурге пока еще вызывают небольшую тревогу.

«Ситуация с подготовкой к ЧМ-2018 достаточно хорошая. Инспекционные визиты ФИФА будут более частыми, они это очень жeстко контролируют. Тревогу вызывают два стадиона – в Петербурге и Самаре. Но раньше «Крестовский» был в красной зоне, а сегодня он в жeлтой зоне, уже меньше тревоги. Сменeн подрядчик, работы идут, я там – раз в десять дней. Следующий мой визит туда будет 17 октября, приглашу туда представителей ФИФА и клуба, потому что нам надо уже думать о наследии», – отметил Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (4)
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radga
1475315158
Каждые 10 дней откат? Не часто-ли? Или еще потом денег попросите?
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vladimir-7
1475315326
Мудко 1 октября пишет: я там-раз в 10 дней, в следующий раз буду 17 октября на Крестовском. Посадили бы его (Мудко) в кресты лет на 20
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алекс88
1475316569
Дурачек даже сам не понимает чего говорит...да и с математикой провал похлеще чем с английским
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kykyi
1475322812
Пригласит двух представителей и будут думать р наследии- дебил. И это министр РФ.
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