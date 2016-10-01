Мутко: «Крестовский» перенесен в желтую зону, тревоги уже меньше»

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что подготовка к проведению чемпионата мира-2018 проходит согласно намеченному плану. Тем не менее, темпы строительства стадионов в Самаре и Санкт-Петербурге пока еще вызывают небольшую тревогу.

«Ситуация с подготовкой к ЧМ-2018 достаточно хорошая. Инспекционные визиты ФИФА будут более частыми, они это очень жeстко контролируют. Тревогу вызывают два стадиона – в Петербурге и Самаре. Но раньше «Крестовский» был в красной зоне, а сегодня он в жeлтой зоне, уже меньше тревоги. Сменeн подрядчик, работы идут, я там – раз в десять дней. Следующий мой визит туда будет 17 октября, приглашу туда представителей ФИФА и клуба, потому что нам надо уже думать о наследии», – отметил Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».