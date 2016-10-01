Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Крестовский» перенесен в желтую зону, тревоги уже меньше»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что подготовка к проведению чемпионата мира-2018 проходит согласно намеченному плану. Тем не менее, темпы строительства стадионов в Самаре и Санкт-Петербурге пока еще вызывают небольшую тревогу.

    «Ситуация с подготовкой к ЧМ-2018 достаточно хорошая. Инспекционные визиты ФИФА будут более частыми, они это очень жeстко контролируют. Тревогу вызывают два стадиона – в Петербурге и Самаре. Но раньше «Крестовский» был в красной зоне, а сегодня он в жeлтой зоне, уже меньше тревоги. Сменeн подрядчик, работы идут, я там – раз в десять дней. Следующий мой визит туда будет 17 октября, приглашу туда представителей ФИФА и клуба, потому что нам надо уже думать о наследии», – отметил Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 октября 2016, 14:53

      Пригласит двух представителей и будут думать р наследии- дебил. И это министр РФ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 октября 2016, 13:09

      Дурачек даже сам не понимает чего говорит...да и с математикой провал похлеще чем с английским

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 октября 2016, 12:48

      Мудко 1 октября пишет: я там-раз в 10 дней, в следующий раз буду 17 октября
      на Крестовском. Посадили бы его (Мудко) в кресты лет на 20

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 1 октября 2016, 12:45

      Каждые 10 дней откат? Не часто-ли? Или еще потом денег попросите?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11