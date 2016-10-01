Гвардиола: «Сколько раз тренеры в АПЛ выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно»

Не видать Гвардиоле ЛЧ.Ни с Баварией,ни с МС.В Барселоне выигрывал все не Хосе,а Месси,Хави и Иньеста!А раз у него нету таких игроков,то максимум-это с Баварией взять чемпионат,который даже без тренера выйграет команда,а в АПЛ не удивлюсь,если за три года он не выйграет даже чемпионат.Это всего лишь моё мнение)
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что под его руководством команда со временем будет играть намного лучше.
«Поверьте, на третий год моей работы в «Манчестер Сити» мы будем намного лучше. Пока мы выиграли много матчей на энтузиазме – новый тренер, новая команда. Но чтобы создать что-то стабильное, нужно время.
В мой первый год в «Барселоне» мы выиграли все, но на четвертый играли лучше. В третий год в Мюнхене «Бавария» была намного лучше, чем в первый, без сомнения.
Я уверен, что второй и третий сезоны здесь будут намного лучше, чем сейчас. В плане результатов мы почти идеальны, но чтобы наладить игру, нужно время. Стоило нам выиграть шесть, семь, восемь матчей подряд, как люди и журналисты начали говорить про четыре титула.
Сколько раз тренеры в Англии выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно это сделать. Но в следующем году и на последнем этапе моей работы здесь будет лучше.
Но это происходит со всеми тренерами в мире. Наша проблема в том, что у нас нет времени. Это наша большая проблема.
На второй год энтузиазм проходит, мы устаем друг от друга. Сейчас время создавать что-то стабильное, работать на завтрашний день, на будущее», – сказал Гвардиола.