Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Сколько раз тренеры в АПЛ выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что под его руководством команда со временем будет играть намного лучше.

    «Поверьте, на третий год моей работы в «Манчестер Сити» мы будем намного лучше. Пока мы выиграли много матчей на энтузиазме – новый тренер, новая команда. Но чтобы создать что-то стабильное, нужно время.

    В мой первый год в «Барселоне» мы выиграли все, но на четвертый играли лучше. В третий год в Мюнхене «Бавария» была намного лучше, чем в первый, без сомнения.

    Я уверен, что второй и третий сезоны здесь будут намного лучше, чем сейчас. В плане результатов мы почти идеальны, но чтобы наладить игру, нужно время. Стоило нам выиграть шесть, семь, восемь матчей подряд, как люди и журналисты начали говорить про четыре титула.

    Сколько раз тренеры в Англии выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно это сделать. Но в следующем году и на последнем этапе моей работы здесь будет лучше.

    Но это происходит со всеми тренерами в мире. Наша проблема в том, что у нас нет времени. Это наша большая проблема.

    На второй год энтузиазм проходит, мы устаем друг от друга. Сейчас время создавать что-то стабильное, работать на завтрашний день, на будущее», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 октября 2016, 11:38

      Не видать Гвардиоле ЛЧ.Ни с Баварией,ни с МС.В Барселоне выигрывал все не Хосе,а Месси,Хави и Иньеста!А раз у него нету таких игроков,то максимум-это с Баварией взять чемпионат,который даже без тренера выйграет команда,а в АПЛ не удивлюсь,если за три года он не выйграет даже чемпионат.Это всего лишь моё мнение)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11