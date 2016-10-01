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    Карпин: «Говорил Эмери, что в России нужна дисциплина и исходить она должна от него»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о профессиональных качествах наставника «ПСЖ» Унаи Эмери, который ранее также возглавлял москвичей.

    «Говорил Эмери, что здесь нужна дисциплина и исходить она должна от него самого. Здесь нет камер, нет журналистов, которые смотрят, опоздал ли футболист. Если он вышел вместо 11:00 на тренировку в 11:02 – это завтра выйдет во всех газетах, на телевидение и радио. И игрок будет плохой. Здесь если ты не будешь за этим следить, то они будут приходить в 11:20 на тренировку. Что и происходило.

    Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер. Если бы он был тренеришкой, в «Спартак» бы его не звали. Одно дело – получается там, другое – получается здесь. Не у всех получается везде.

    Есть тренеры, которые приходят в любую команду, в любую лигу и дают результат. А есть тренеры, которых выдергивают из домашнего очага, из их привычной атмосферы, и они не дают такого результата», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2016 01:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 октября 2016, 19:29

      "Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер. Если бы он был тренеришкой, в «Спартак» бы его не звали".
      Это критерий? Да "Спартаком" руководили и сам Карпин, и Аленичев... И оба просто чемпионы по вылету их команд в низшие лиги, второй - из РФПЛ, ну а первый - вообще из ФНЛ.
      Унаи Эмери трижды подряд брал Кубок УЕФА!!! Это Карпину для сведения... Передайте ему, люди добрые... Читать он, вероятнее всего, не умеет, и знать обо всём этом не может... :-))))

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      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 1 октября 2016, 13:13

      Говорил о том.что сам не реализовал.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 1 октября 2016, 09:53

      Карпин, сначала в ПФЛ научись тренировать.

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      Рейтинг: +121

      vog 1 октября 2016, 09:31

      Вы г.Карпин просто выжили Эмери из Спартака,т.к. вам захотелось реализовать свои амбиции "мегатренера".Ну,а ху из ху показали дальнейшие работы вас обоих.

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