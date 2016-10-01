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    Серия А. «Кьево» обыграл «Пескару» и вырвался в зону Лиги чемпионов

    В матче 7-го тура Серии А «Кьево» в гостях сломил сопротивление «Пескары», одержав победу со счетом 2:0.

    Отметим, что данный результат позволил клубу из Вероны подняться в зону Лиги чемпионов турнирной таблицы чемпионата Италии.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Пескара – Кьево – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Меджиорини, 76; 0:2 – Инглесе, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:24

      Хорошо начали, но соперников пока серьёзных и не было. Хотя даже промежуточное место в зоне Лиги чемпионов для такого скромного клуба уже большой прогресс. Может и увидим где-нибудь в Европе их по итогам сезона.

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