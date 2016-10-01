Серия А. «Кьево» обыграл «Пескару» и вырвался в зону Лиги чемпионов

В матче 7-го тура Серии А «Кьево» в гостях сломил сопротивление «Пескары», одержав победу со счетом 2:0.

Отметим, что данный результат позволил клубу из Вероны подняться в зону Лиги чемпионов турнирной таблицы чемпионата Италии.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Пескара – Кьево – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Меджиорини, 76; 0:2 – Инглесе, 85.

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