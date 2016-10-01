Серия А. «Кьево» обыграл «Пескару» и вырвался в зону Лиги чемпионов

Хорошо начали, но соперников пока серьёзных и не было. Хотя даже промежуточное место в зоне Лиги чемпионов для такого скромного клуба уже большой прогресс. Может и увидим где-нибудь в Европе их по итогам сезона.
В матче 7-го тура Серии А «Кьево» в гостях сломил сопротивление «Пескары», одержав победу со счетом 2:0.
Отметим, что данный результат позволил клубу из Вероны подняться в зону Лиги чемпионов турнирной таблицы чемпионата Италии.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 0:1 – Меджиорини, 76; 0:2 – Инглесе, 85.