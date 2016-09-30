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    Игрок «Зари» Петряк: «Ибрагимовичу сказал, что в раздевалке разберемся.»

    Полузащитник «Зари» Иван Петряк поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Больше скажу: в конце уже болельщики «Манчестера» нам тоже аплодировали. Достойно выглядели, я считаю. Немножко не хватило сил. С ребятами еще не общался, но скажу по себе: ноги устали, последние минут пятнадцать, где-то подсел физически. Реально тяжело было.

    У них люди вышли, обновили три человека. Руни на замене – что говорить. Правый фланг полностью они поменяли. В конце мы с Соболем немножко уже стали не справляться. Ничего страшного, будем работать. Поле идеальное. Наверное, на таком никогда в жизни не играл. Может, уже и не сыграю, кто знает.

    О чем успел пообщаться с Ибрагимовичем и Моуринью? Златану говорил, что в раздевалке разберемся. Шучу. На эмоциях все, жестко. А потом в конце судья любое единоборство начал свистеть. И они стали нас переигрывать в контроле мяча. На Златане начали фолить. Как на нем можно сфолить? Я не знаю. «КамАЗ» нужен какой-то, подъемный кран – тогда можно сфолить. Начал судья как-то. Нормально, ничего страшного. Я же не должен был уступать.

    Какая разница, кто там был? У меня есть, кому рассказывать, как играть, учить меня. Для этого есть в команде тренерский штаб. Команда соперника, я думаю, не имеет права рассказывать», – сказал он в интервью телеканалу «Футбол 2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2016 06:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39

      Денис Севас 30 сентября 2016, 15:21

      да 1 и был момент,я вообще думал что вот сейчас Заря забьёт!!Так играть с МЮ,пусть хоть с таким слабым,это уже достижение!

      3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 сентября 2016, 09:04

      Молодцы ребята!

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 30 сентября 2016, 08:54

      Заря молодцы!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 30 сентября 2016, 08:37

      Матч не смотрел, но видел гол..
      Залетела полная шляпа!!Не знаю сколько моментов было у МЮ, но за Зарю обидно, интерьвью хорошое, открытое и интересное, как будто сам отыграл))

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 30 сентября 2016, 07:48

      Достойная игра

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