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    Шалимов: «Проще пробежать пять метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (5:2).

    «Игра тяжелая на тяжелом поле. Результатом довольны. Это то, что нам поможет восстановиться быстрее, ведь через два дня играем в чемпионате.

    Все знали, кого атаковать при обороне. Мы действовали от футболистов, потому сегодня «Ницце» было очень тяжело.

    Отбирали мяч на чужой половине поля. Показалось, что в этом плане мы правы, ведь проще пробежать пять метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону.

    Молодцы ребята. Уровень игроков «Ниццы» высокий, можно было ждать неприятности с любой контратаки.

    Стали меньше терять мяч невынужденно. Сегодня все было получше в плане контроля мяча», – сказал Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2016 23:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31

      user3618 30 сентября 2016, 18:30

      Молодец Шалимов, сразу понял нормальный мужик, пидоро..в кто в него не верит не обсуждаю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 30 сентября 2016, 17:54

      умно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 30 сентября 2016, 07:24

      Благодарим за интересный матч! С ПОБЕДОЙ "Краснодар"!
      Успехов в дальнейшей борьбе за кубок УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 23:34

      Ну, дай Бог, и Краснодару, и тебе.

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