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    Аршавин: «Легендой «Арсенала» я не стал. Но одним матчем в историю все равно вошел»

    Бывший лидер сборной России полузащитник Андрей Аршавин поделился воспоминаниями лондонским отрезком своей карьеры.

    «Когда в 2009-м я уехал в «Арсенал», то удивился: в плане организации и быта, в плане комфорта футболистов в «Зените» все было организовано даже поинтереснее, чем в английских топ-клубах. А вот уровень футбола другой, безусловно. Футболисты быстрее, атлетичнее, уровень сопротивления выше. Секрет прост: там собраны лучшие игроки. А антураж, внимание болельщиков, поля, стадионы – это лишь дополнительные плюсы.

    Арсен Венгер – он другой. Отличается от тренеров своей рассудительностью, философским взглядом на вещи. Он видит то, чего не видят другие. Это не выражается в каких-то частых личных беседах, да и в процессе он участвовал, не отстранялся. Но у него свой подход. К примеру, на тренировках мы очень мало били по воротам. Зато было много упражнений на передачи.

    Я понимал Венгера. Ничего невыполнимого в его требованиях не было. Но к жизни в Англии так и не привык. У меня не было постоянной мысли, что я не дома, но всегда понимал, что в России мне комфортнее. При этом время, проведенное в «Арсенале», – это хороший опыт. И мне теперь радостно приезжать в Лондон дня на 3-4, осознавать, что я этот город знаю, знаю его жизнь. Болельщики «Арсенала» иногда узнают. Вроде благосклонно настроены. Хотя нужно быть откровенным: помимо меня им есть кого вспомнить. Легендой «Арсенала» я не стал. Но одним матчем в историю все равно вошел.

    Я часто слышу вопрос: что случилось в 2011 году, когда я перестал попадать в основу «Арсенала»? Я никогда не снижал к себе требования, как многие говорят. Наоборот, требования с каждым годом росли. Просто стало трудно физически, так повел себя организм. И я понял, что в подобных обстоятельствах лучше всего вернуться в Россию», – приводит слова Аршавина NIKE NEWS.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 18:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 30 сентября 2016, 21:34

      КОНЕЧНО.АНДРЕЙ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ...НО НАБОР ВЕСА ЭТО РАЗВЕ НЕ СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СЕБЕ...С ЭТОГО ВСЁ И ПОКАТИЛОСЬ

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 00:07

      Всё так.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 29 сентября 2016, 22:04

      Лучше ,чем Андрей , футболиста в России просто нет,потому что он еще не родился. Андрей ,помним тебя в твои лучшие годы. Здоровья тебе и твоей семье.

      -1
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      Рейтинг: -242

      kauk > shurik45 30 сентября 2016, 17:28

      прогиб засчитан а что Аршавин футболист я думал он шахматист

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > kauk 30 сентября 2016, 19:08

      Вот ты бомбанул )дурачек.

      1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 29 сентября 2016, 19:06

      РАЗ В ГОД И ПАЛКА СТРЕЛЯЕТ

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 29 сентября 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё проклятые чипсы. А просто пахать там нужно , просто так денег не платят. Всё просрал, а был когда-то одним из лучших в России. Жаль...... А по поводу вошёл в историю - смешно. Хотя если только в пабах.

      -5
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      Рейтинг: +332

      семечкин > monser08 29 сентября 2016, 18:30

      ну, почему же?
      не каждый игрок в одном матче забивал 4 мяча..
      так что не только пабы помнят Аршавина...

      4
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 > monser08 29 сентября 2016, 18:59

      Даже Анри не забивал четыре мяча на Энфилде. При этом в том матче Андрей отпахал по полной. Так что в историю он точно вошел.

      2
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      Рейтинг: +709

      monser08 > pipboy47 29 сентября 2016, 22:09

      Раз в год и палка стреляет, так звёзды стали, и матч тот всё равно не выиграли. А кроме этой игры и вспомнить нечего. Только пабы, чипсы и скандалы с женой.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 29 сентября 2016, 18:19

      конечно, так организм себя повёл, ты ж бухал по ночам в кабаках

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