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    Спонсор «Ростова» готов прекратить финансировать клуб

    Спонсор «Ростова» компания «Группа Агроком» в очередной раз выразила недовольство поведением клуба. На этот раз спонсор намерен выяснить, по какой причине команда вышла на матч с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов в форме, на которой не было логотипа компании.

    «Мы сейчас направили «Ростову» официальный запрос на эту тему. Окончательных решений еще никаких не принято, но ситуация обостряется, и если менеджмент клуба не будет предпринимать шаги по урегулированию ситуации, то это закончится тем, что наши отношения могут быть прекращены», – заявил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2016 17:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 30 сентября 2016, 08:05

      Да просто хотят замутить нового спонсора, типо смотрите у нас нет титульного, а мы играем в Европе, кто хочет быть на футболке?!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 29 сентября 2016, 21:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чё вы минусуете мою точку?!? Это чисто для 50 бустеров!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kuborg_Ua 30 сентября 2016, 12:46

      чё?

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Kuborg_Ua 30 сентября 2016, 22:15

      дауны, всё с вами ясн...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 29 сентября 2016, 21:38

      итак тяжко с денежкой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 29 сентября 2016, 20:53

      Да, РСМ, тяжко тебе приходится бороться за СВОЁ имя на всех фронтах!...

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 29 сентября 2016, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему то там где Бердыев, всегда какие то проблемы с деньгами?

      -4
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > kanav67 29 сентября 2016, 20:45

      Да уж

      -2
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > kanav67 29 сентября 2016, 20:51

      это потому, что Бердыев футбольные деньги хочет использовать на футбол, а некоторые его "партнёры"(типО нынешнего спонсора), приемлет и другие варианты и не против потратить часть денег "на домик в "Жаворонках" с коровой, да с кабанчиком"...

      4
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      Рейтинг: +17

      Ron Dineen > семечкин 29 сентября 2016, 23:28

      Если честно, пусть лучше Бердыев покупает домики с коровами. Он по сути и заработал эти деньги. Он и команда. А клубные чинуши, мало того, что ничерта не зарабатывают, нихрена не платят из бюджета, так ещё и гребут оттуда бабки бесстыдно. И так в подавляющем большинстве клубов. Печально.

      3
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      Рейтинг: +256

      Ris 29 сентября 2016, 20:19

      Хорошо если так. Но эта пиявка просто так не отлипнет.

      3
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 29 сентября 2016, 19:37

      Пусть подают в суд на спонсоров которые с формой касячаткасячат, задолбали уже они

      0
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 29 сентября 2016, 19:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 29 сентября 2016, 19:21

      На самом деле спонсор типа Савиди просто так деньги клубу не даёт, Даёт типа помощь а на самом деле заем.

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 29 сентября 2016, 19:01

      На* такой спонсор нужен

      1
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