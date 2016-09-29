Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Зените» считают, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч

    В «Зените» не исключили, что болельщики «Спартака» перепродают билеты на матч команд в 9-м туре РФПЛ. Ранее в сети в продаже появились билеты на гостевой сектор «Петровского» на центральную игру тура.

    «Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам «Спартака», очевидно, перепродающим свои билеты. «Зенит» всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2100 билетов», – заявили в пресс-службе «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 сентября 2016, 10:11

      Россия бедная не футбольная страна а жить то всем хотца все барыжничают одни перепродают вагонами и цистернами это бизнесмены а другие сигаретами торгуют это малый бизнес а эти всего лишь какими то билетами это спекулянты. Страна купи -продай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 29 сентября 2016, 18:31

      Перепродают? Я хотел купить билет. Позвонил. Мне ответили, что индивидуально билеты не продают!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      Kollljan 29 сентября 2016, 18:11

      Вот свиньи!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 29 сентября 2016, 17:14

      Перекупы везде есть. Это неисоренимо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 29 сентября 2016, 16:23

      Вот так руководство клубов стравливает фанатов. Зачем?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блин, куда уж спартачам до питерского жулья и ворья?

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aztec58 29 сентября 2016, 17:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не захлебнись дерьмом своим

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      takca > С-Пб on-line 29 сентября 2016, 18:10

      Ты видать уже нахлебался .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > С-Пб on-line 29 сентября 2016, 20:58

      ты захлебнулась мышь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      takca > серый1925 30 сентября 2016, 00:04

      Заткни хлебало если не знаешь. Сейчас сижу на трибуне идет дождь бомжи победили.Скука.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > спартач 23рус 30 сентября 2016, 10:09

      я ссал на тебя, заглотыш!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > takca 30 сентября 2016, 10:11

      ой пиздабол бля дь!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 29 сентября 2016, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      идиоты!!покупают другие сектора чтобы попасть на фанатку!!!а трибуны как раз таки купили Питерские барыги и продают в сети и у стадиона

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > EFR 29 сентября 2016, 16:53

      Додик, читай внимательно новость. "Все билеты на гостевой сектор".

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 29 сентября 2016, 15:28

      Ахаха, просто мясникам больше сказать нечего кроме как Питер бомжами обзывать, а сами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 29 сентября 2016, 14:53

      Что такого. В нашей стране все - всё продают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 сентября 2016, 14:46

      Барыги московские.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11