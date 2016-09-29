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    Фаната тульского «Арсенала» намерены судить за использование пиротехники

    Тульского болельщика местного «Арсенала» намерены судить за поджег файера во время матча с «Зенитом» (0:5) в рамках 6-го тура РФПЛ. Судебное заседание запланировано на 13 октября.

    Фанату вменяют в вину нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, что влечет за собой наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей и исправительных работ сроком до 160 часов. Помимо этого, болельщику могут запретить посещать официальные соревнования до трех лет, сообщает «Тульский футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 сентября 2016, 14:06

      Лучше бы с коррупцией боролись,а не с теми кто фаера жжет

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 29 сентября 2016, 16:24

      Совершенно верно, а также с этнической преступностью. Почему-то в Сербии, в Белграде на том самом дерби целое огненное шоу и никто не видит в этом ничего предосудительного, ага.

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