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    «Зенит» постарается огорчить «АЗ Алкмаар» в матче Лиги Европы

    Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «АЗ Алкмаар». После невероятного камбэка в игре с «Маккаби», петербургскому клубу предстоит встретиться с представителем чемпионата Голландии. Напомним, что именно «Зенит» является единоличным лидером группы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:05. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 21:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 22:15

      Давай огорчи! Сыграйте так чтобы стыдно не было!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 21:59

      Краснодар молодцы!!!удачи Зениту!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:53

      2005 год. Кубок УЕФА (1-й раунд)
      «Крылья Советов» — АЗ — 5:3
      АЗ — «Крылья Советов» — 3:1
      2007 год. Кубок УЕФА (групповой этап)
      «Зенит» — АЗ — 1:1
      2012 год. Лига Европы (раунд плей-офф)
      «Анжи» — АЗ — 1:0
      АЗ — «Анжи» — 0:5
      2014 год. Лига Европы (1/8 финала)
      АЗ — «Анжи» — 1:0
      «Анжи» — АЗ — 0:0

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 20:46

      Уж постарайтесь, ага.

      -2
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 29 сентября 2016, 15:42

      Что то я опасаюсь за Зенит после игры с Макаби. В том матче кое как отскочили. Давайте ребята с самого начала взяли игру в свои руки и вперед.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 29 сентября 2016, 14:46

      Победа зенита и тотал больше 2,5 железная ставка

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 29 сентября 2016, 13:59

      Что за фигня,постарается огорчить? Громить их Зенит сегодня будет

      3
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      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > zra78 29 сентября 2016, 15:14

      хотелось бы. только с каких пор голландцы стали слабым соперником. не элита конечно,но играют не хуже наших

      1
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > волчарик 29 сентября 2016, 16:29

      Голландцы - это атака без обороны, если они начнут играть с Зенитом в открытый футбол, то однозначно проиграют, а по другому они и не могут.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 13:53

      ну если не попали в лч то в ле должны выступать достойно

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > товрос 29 сентября 2016, 15:16

      а что значит достойно для российского клуба?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > волчарик 29 сентября 2016, 15:24

      проиграть как можно с меньшим счетом

      -2
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > diadushka 29 сентября 2016, 15:27

      не сегодня

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > волчарик 30 сентября 2016, 08:32

      а достойно зто значит самое малое выходить из группы

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 сентября 2016, 13:46

      у нас уже были старатели.... Зенит не очень любит пахать на поле 90 минут.. а так удачи нам( нашим клубам)

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 сентября 2016, 13:38

      Неправильное слово в заголовке - "постарается". Стараться нужно на женщине. Там действительно нужно стараться, что бы не ударить в грязь лицом.
      А Зенит "обязан" порадовать своих болельщиков красивой игрой и достойной победой. Иначе зачем тогда выходить на поле. Пусть берёт пример с Краснодара, но не из ЦСКА.
      Удачи "зенитчикам"!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > +50/-50 29 сентября 2016, 20:48

      Озабоченный что ли?

      0
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