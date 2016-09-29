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    Бубнов: «Ростову» по силам побороться за 3-е место в группе»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает закономерными итог матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ. Напомним, что команды разошлись миром (2:2).

    «Изначально было понятно, что ПСВ — это не «Аякс», с которым ростовчане встречались на предварительном раунде. Здесь и опытных футболистов больше, и в физическом плане команда более крепкая. Но «Ростов» провeл очень хороший матч. Дважды вели в счeте, но оба раза позволяли отыгрываться. Особенно обидным вышел второй пропущенный мяч на последних секундах первого тайма.

    Ход матча позволял «Ростову» играть в атакующий футбол, много времени владеть мячом на чужой половине. ПСВ — это не «Бавария», которая 70 процентов времени владеет мячом. К сожалению, на вторую половину чуть не хватило силенок, такой остроты у чужих ворот уже не было. Могли и проиграть, спасибо Джанаеву за отражeнный пенальти. Так что ничья, скорее, закономерна.

    Что касается перспектив, то с «Баварией» и «Атлетико» справиться будет практически невозможно, они наказывают за любые просчеты. Но бороться с ПСВ за 3-е место и выход в Лигу Европы вполне реально», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.09.2016 09:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 29 сентября 2016, 15:57

      При всем уважении Бубнова А. как искреннего эксперта-аналитика, но его "диагнозы" имеют четкую тенденцию - когда он говорил плохое о Бердыеве и его командах, то становится на душе хорошо. Не сбываются. Когда хвалит - снова не сбываются. Действительно надо спасать Ростов. Быть потере рейтинговых очков на радость Португалии.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 11:56

      За третье место побороться будет сложновато, но в футболе все возможно, главное мотивация и жажда победы.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 сентября 2016, 11:28

      От игры к игре Ростов усиливается, надеемся команда не вздрогнет перед Испанцами)))

      5
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 29 сентября 2016, 11:16

      Побороться по силам,если дурацкие голы,как вчера,привозить себе не будут.

      3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 29 сентября 2016, 11:08

      После жеребьёвки ещё было понятно.

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 29 сентября 2016, 10:57

      Бубнов-Двуликий Aнyc.

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 29 сентября 2016, 10:13

      ЕБстественно по силам, все будет решать матч в Голландии.

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 29 сентября 2016, 10:01

      Жаль, из за двух дурацких рикошетов лишились очков, хотя там еще и пенальти был.... но хоть что то....

      3
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