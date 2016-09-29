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    Широков: «Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений нет»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о том, как он решился завершить профессиональную карьеру.

    «После завершения профессиональной карьеры продолжаю поддерживать форму, играя с друзьями в любительской лиге. Как себя ощущаю, будучи непрофессиональным футболистом? Честно говоря, я особо не переживал, закончив с футболом. Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений в духе «футбол закончился и жизнь вместе с ним» нет. Вдобавок, как уже сказал, я играю, просто официальных игр теперь нет», — сказал он в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 09:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8018

      nik55 29 сентября 2016, 15:27

      зам- министра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 сентября 2016, 12:39

      У тебя роман ромбикпоцелуев это закончилось с твоим уходом из Зенита

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:17

      Закончилось уже давно, сразу после ухода из Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 29 сентября 2016, 10:36

      Много радости принёс любителям футбола!Спасибо Роману!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 10:07

      пока ое был помоложе он здорово играл , надо сказать СПАСИБО на последок

      2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 29 сентября 2016, 09:49

      с ним всё понятно

      -2
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