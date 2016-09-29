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    Павлов: «Потенциал у «Локомотива» большой. Все это видят»

    Наставник тульского «Арсенала» Сергей Павлов подчеркнул, что команда будет играть с «Локомотивом» исключительно на победу. Напомним, что встреча пройдет в рамках 9-го тура Премьер-лиги.

    – Будут ли какие-то изменения в составе?

    – Еще два дня рабочих. Радует, что ряд футболистов, которые были травмированы, или пришли в разобранном состоянии в нашу команды, сегодня находятся в хорошем состоянии. Думаю, кое-что изменим.

    – В Москву едете за победой, или будет играть осторожно?

    – Мы каждую игру настраиваемся на победу. Не всегда получается, но мы не едем на за ничьей. Ищем слабые стороны соперника, пытаемся свои плюсы использовать. Другое дело, что получается не всегда, на что есть объективные и субъективные причины.

    – Сегодняшнее положение «Локомотива» на руку «Арсеналу»?

    – Трудно сказать. Потенциал у команды большой. Все это видят. Игроки у них хорошие, квалифицированные, качественные. Те матчи, которые они проиграли, могли сложиться как угодно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2016 06:56
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