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    Семин извинился перед болельщиками за турнирное положение «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал неудачные результаты команды.

    «Я как тренер, ответственный за результат, приношу извинения нашим болельщикам за нынешнее турнирное положение «Локомотива». Хочу, чтобы все поняли и поверили: да, мы пока внизу, но интенсивно работаем и в ближайшее время выправим ситуацию.

    Если внимательно проанализировать три последующих матча, проигранных с одинаковым счетом 0:1, то, на мой взгляд, мы были ближе к тому, чтобы взять в них четыре очка, чем к поражениям. Немного не повезло. Такое бывает в футболе. Тем не менее, всю ответственность за последние результаты беру на себя – возможно, в каких-то матчах выставил неправильные сочетания игроков или передозировал нагрузки», – сказал Семин.

    Также он рассказал о недавней беседе с игроками.

    «Я сторонник не собраний, а откровенных разговоров с футболистами, стараюсь создать ситуацию, когда не только тренер говорит, а слышны мнения всех. На этот раз такой разговор не очень получился, поскольку игроки после трех поражений не в лучшем психологическом состоянии. Но общее желание выйти из создавшейся ситуации я почувствовал».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.09.2016 01:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 сентября 2016, 16:01

      Всё должно получиться у Палыча. Человек он искренне заинтересованный и родной для команды. Есть желание - значит будет и результат.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 29 сентября 2016, 08:03

      Не за что извиняться Палыч.

      3
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 29 сентября 2016, 06:27

      Нужно время и немного (или даже много) поменять состав

      4
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      Рейтинг: +33

      Dimanz 29 сентября 2016, 05:03

      обязательно выправят ситуацию

      4
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