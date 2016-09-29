Гвардиола: «Все нормально, это одно очко, мы не проиграли. Теперь нас ждет «Барселона»

Если вас два матча от имеет а сельтик или боруссия выиграть один в двух матчах потом против вас закрытый футбол сыграют... и все эпоха пепа всегда до полуфинала доходяший изчезнит
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (3:3).
«Нам было сложно. Я доволен реакцией игроков на пропущенные голы. Нелегко отыграть три мяча в гостях.
Не знаю, сколько моментов было после третьего гола. Мы должны были выигрывать матч.
Неприятно пропускать в начале каждого из таймов, но таков футбол. Я знаю, насколько это сложно, соперник очень сильно начал. Второй гол – это просто невезение, и я не помню каких-то действий соперника после их третьего гола.
Все нормально, это одно очко, мы не проиграли. Всегда можно учиться. Теперь нас ждет «Барселона» – возможно, лучшая команда. Сейчас мы думаем о «шпорах», а после перерыва на матчи сборных подумаем о «Барселоне», – сказал Гвардиола.