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    Ерохин: «Неплохо провели матч, заслужили три очка»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал результат матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (2:2).

    – Можно этот матч сравнить по насыщенности с каким-либо другим в этом сезоне?

    – Возможно, с игрой с «Аяксом» – также был боевой матч, много сил отдали. Обидно, что дважды вели в счете, и оба раза соперник отыгрывался. В целом мы неплохо провели матч, заслуживали набрать три очка.

    – Можно сказать, что команда провел два разных тайма?

    – Не сказал бы. В первом мы просто реализовали свои моменты. После перерыва шансы тоже были, но мы так и не довели дело до результативного удара.

    Сложный матч, хороший соперник. Мы сыграли достойно, обидно упустить победу. Будем готовиться дальше. Сегодня показали, что сделали работу над ошибками после «Баварии», – сказал Ерохин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.09.2016 01:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 29 сентября 2016, 11:25

      Ждём испанцев. Там всё станет на свои места. Удачи ребятам.

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 07:35

      с каждым матчем команда прибавляет,притераются ребята к друг другу,в матче с АТЛЕТИКОМ должно все получится,УДАЧИ ВАМ МУЖИКИ!!!

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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 29 сентября 2016, 06:37

      Согласен, сыграли не плохо.

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